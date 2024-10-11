Еще 11 социальных объектов построят в Красногорске до конца 2024 года

Заседание строительного штаба прошло в администрации Красногорска . На нем обсудили развитие дорожной инфраструктуры и возведение социальных учреждений — всего 11 объектов построят в округе до конца 2024 года.

На встрече обсудили с подрядчиками технические вопросы в процессе возведения. Специалисты уточнили, что потребность в завершении 11 социальных объектов высока.

«У нас также имеются вопросы, касающиеся программы расселения аварийного жилья, которая находится на завершающей стадии. Строительство жилого дома по адресу Лесная, 11, где 207 квартир предназначены для нуждающихся, также движется по намеченному графику. По указанию руководителя муниципалитета, спектр вопросов на штабе был расширен», — рассказал начальник управления градостроительного комплекса Владимир Матасов.

Четыре крупных дорожных объекта, которые строятся в Красногорске, помогут улучшить транспортную доступность. В администрации уточнили, что, несмотря на инженерную сложность конструкций, нужно комплексно подходить к развитию муниципалитета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».