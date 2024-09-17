Еще 11 подмосковных предприятий получат гранты Фонда развития промышленности

Еще 11 подмосковных компаний получат поддержку от Фонда развития промышленности. Они получат гранты на общую сумму 100 миллионов рублей для развития компенсации затрат по кредитам.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, поддержку получат компании, которые трудятся в сфере импортозамещения. На полученные средства они смогут компенсировать часть процентной ставки по кредитам.

«За счет полученных средств предприятия смогут компенсировать затраты, направленные на уплату части процентов по кредитам, взятым на развитие производства. Гранты покроют проценты по кредитным договорам юрлиц на общую сумму пять миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Первый конкурс на получение грантов ФРП в том году прошел в июне, получателями поддержки общей суммой 130 миллионов рублей стали 11 компаний. Третий отбор пройдет в декабре.

Узнать подробнее об условиях получения грантов можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».