Еще 11 новых жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре

В сентябре на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных домов в Подмосковье. Общая площадь жилого фонда составила более 330 тысяч квадратных метров.

В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что дома обеспечат жильем более 3,5 тысячи семей. Новостройки расположены в городских округах Красногорск, Реутов, Химки, Подольск, Лобня, Ленинский, Наро-Фоминский и Одинцовский.

Постановка на кадастровый учет дает возможность оформить право собственности на квартиру, зарегистрироваться и записать детей в образовательные учреждения. Собственники смогут прикрепиться к поликлинике и выполнить другие юридические действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.