Еще 11 нелегальных перевозчиков стройотходов оштрафовали в Подмосковье

Инспекторы Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об 11 штрафах.

Сразу несколько незаконных перевозчиков мусора задержали в Ленинском городском округе. Пять водителей поплатились за незаконную транспортировку и еще один вынужден будет заплатить 40-тысячный штраф за сброс отходов на открытый грунт в селе Булатниково. Такие же наказания определены двум другим водителям, сгрузившим мусор в Домодедове и деревне Большое Толбино городского округа Подольск.

Водителям большегрузов напомнили, что незаконный вывоз мусора запрещен в Подмосковье. Штрафы составляют от 40 до 120 тысяч рублей.

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