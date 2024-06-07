Еще 11 населенных пунктов в Одинцове газифицируют по президентскому проекту

Президентская программа «Социальная газификация» стартовала в Одинцовском округе в июне 2021 года. Благодаря ей в ближайшее время планируют подключить к газу 11 населенных пунктов — в трех из них работы уже идут.

Всего за это время программа успела охватить 171 населенный пункт округа: она действует на тех территориях, где уже проведен газ. Участникам бесплатно проводят газовые коммуникации до границ земельного участка. По всему муниципалитету сотрудники «Мособлгаза» уже проложили 235 километров газовых сетей. По поручению президента России программу социальной газификации сделали бессрочной. Кроме этого, ее распространили на медицинские и образовательные организации, а также на СНТ.

Также появилась льгота для участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов I группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами — субсидия на покупку газового оборудования и проведение на их участках работ по присоединению к газовым сетям.

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