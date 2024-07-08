Еще 11 народных троп обустроили в Долгопрудном по просьбам жителей

Еще 11 народных троп общей протяженностью 705 метров благоустроили в Долгопрудном по просьбам жителей. Их привели в порядок по региональной программе «Пешком».

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, дорожки обустроили во дворах и общественных пространствах. Они ведут к важным социальным объектам.

«Ход работ по реализации программы находится на контроле Министерства, важно отметить, что все пешеходные дорожки обустраиваются с учетом особых потребностей маломобильных групп населения. Муниципалитеты проводят анализ и составляют план с адресами, чтобы сделать привычные тропы безопаснее и комфортнее», — рассказал замглавы ведомства Всеволод Волосевич.

Работы провели на улицах Спортивной, Железнякова, Дирижабельной и Лихачевском шоссе.

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