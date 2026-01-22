Еще 11 молодых семей получили сертификаты на квартиры в Подмосковье

Молодые семьи из четырех округов Подмосковья получили жилищные сертификаты с начала года. Документ позволяет построить или купить жилье.

Субсидия предусмотрена в рамках действия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Подмосковья «Жилище». Ее реализуют при поддержке губернатора региона.

Обладателями сертификатов стали три молодые семьи из Дмитрова и шесть — из Воскресенска. Новоселье также отметят по одной семье в Можайске и Черноголовке.

Чтобы принять участие в программе, заявителям необходимо быть младше 35 лет, нуждаться в жилплощади, быть зарегистрированными в Подмосковье, а также иметь возможность покрыть 65% расчетной стоимости жилья или получить кредит на эту сумму.