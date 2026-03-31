Еще 11 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Зарайске

Сейчас специалисты работают в доме № 4 по улице Железнодорожной поселка Макеево. В трехэтажном здании капитально ремонтируют кровлю.

К работам приступили месяц назад. Начали с замены стропильной системы. Старую демонтировали, на ее месте укрепили новые балки. Следующим этапом стало утепление чердачного помещения. Шифер строители заменят на металлический фальц. Он долговечный и не такой хрупкий. Срок службы фальцевой кровли составляет около 50 лет. Также на кровле смонтируют водосточную систему. Работы идут по графику.

Всего в 2026 году в Зарайске капитальный ремонт проведут в 11 многоквартирных домах на сумму около 120 миллионов рублей. Перечень работ разный. Кроме ремонта кровли, в домах приведут в порядок фасады, заменят системы электроснабжения.

