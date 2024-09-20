Еще 11 лесопарков обустроят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается работа по восстановлению лесов. В этом году планируется обустроить еще 11 лесопарков.

«Леса Подмосковья — это наше общее наследие. Стали популярными акции, когда все желающие могут внести свой вклад в общее дело сохранения леса и высадить деревья. Сейчас в области как раз проходит такая акция — „День в лесу. Сохраним лес вместе“. Она продлится до 29 сентября», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В этом году в Подмосковье высадили деревья и кустарники на 246,19 гектаров. Традиционно основные работы по лесовосстановлению пройдут в осенний период. Также с начала года специалисты уничтожили заросли борщевика Сосновского на площади 696,86 гектаров.

Кроме того, в этом году по программе по обустройству лесопарковых зон «Парки в лесу» обустроят лесопарки в Сергиево-Посадском городском округе, Лыткарине, Клину, Красногорске, Подольске, Чехове и других округах.

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