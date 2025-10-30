Еще 11 контейнерных площадок модернизируют в Истре до конца года

В рамках четвертого этапа программы «Выполнение работ по устройству и модернизации контейнерных площадок в муниципальном округе Истра» до 30 ноября подрядная организация должна провести комплексную реконструкцию 11 контейнерных площадок. Важно отметить, что в текущем году объем программы увеличен более чем в три раза по сравнению с прошлым.

В процессе реконструкции выполняются комплексные мероприятия, которые включают устройство фундаментов, установку ограждений, а также монтаж контейнеров и бункеров. На четвертом этапе модернизации запланировали установить 74 новых бака и 11 бункеров для крупногабаритных отходов, объем каждого из которых составит восемь кубических метров.

Обновят контейнерные площадки по следующим адресам: в Дедовске на улице Мира, дом № 9, в деревне Талицы на Восточной улице, дом № 1, в поселке станции Манихино на улице Гагарина, в поселке Троицкий на Центральной улице, дом № 3 А, в поселке Снегири на Садовой улице, в деревне Дарна на территории возле общежития, в деревне Лешково, в городе Истра на Пионерской улице, дом № 17.

Кроме того, еще три контейнерные площадки возведут с нуля: в деревнях Дуплево и Чесноково, а также в Истре, в микрорайоне Восточный, на улице Генерала Белобородова, дом № 29.

Всего в 2025 году планируют провести модернизацию почти 70 объектов, расположенных на территории всего муниципального округа.