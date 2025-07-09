Еще 11 километров дорог отремонтируют в Рузе по нацпроекту

Около 11 километров дорог отремонтируют в Рузе в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это улучшит качество жизни порядка 80 тысяч человек.

В этом году в Рузе отремонтируют шесть участков дорог общей протяженностью 11 километров, рассказали в областном Минтрансе.

«Сейчас специалисты „Мосавтодора“ занимаются устройством покрытия на последнем участке ремонта по нацпроекту протяженностью 3,3 километра, ведущего из деревни Колодкино по направлению к деревне Симбухово Наро-Фоминского округа», — отметили в ведомстве.

Всего в пределах города специалисты завершили ремонт 500 метров Верхне-Зарецкой улицы. Дорога ведет к жилым домам и местному скверу. Там укрепили обочины и нанесли новую разметку.

Работы также прошли на дороге М-9 «Балтия» — Онуфриево — Орешки, которая проходит через несколько деревень и сел.

На муниципальной сети покрытие обновили на 18 участках из 36 запланированных. Асфальт заменили на Пролетарской и Заводской улицах в поселке Дорохово, улице Пионерской и Интернатовском переулке в Тучкове, Российской и Советской улицах, а также в переулке Володарского в городе.