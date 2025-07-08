Еще 11 километров дорог отремонтировали в Наро-Фоминске по нацпроекту

Ремонт дорог по нацпроекту«Инфраструктура для жизни» завершили в Наро-Фоминске. Всего в порядок привели шесть участков общей протяженностью более 11 километров.

Как рассказали в региональном Минтрансе, в Наро-Фоминске отремонтировали улицу Володарского от одноименной остановки до поворота на улицу Найдова-Железова. Ежедневно по ней проезжают около 29 тысяч машин.

Кроме того, в Верее обновили около 2,5 километра покрытия на Ленинском проспекте и Дороховском шоссе.

«Специалисты „Мосавтодора“ заменили более 11 километров покрытия на двух участках в городской черте и на четырех участках в малых населенных пунктах, обеспечив комфортный проезд более 70 тысяч человек», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Работы также провели у остановок «Чешково» и «Загородный», у деревень Григорово и Большие Горки, а также на подъезде к поселку Молодежному от села Атепцево и центральной дороге в деревне Симбухово.

Покрытие также обновят на улицах Полубоярова, Тургенева, Кольцевой, Маршала Жукова в Наро-Фоминске, а также на Живописной улице в деревне Мишуткино и в других местах.