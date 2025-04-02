Еще 11 инвестиционных школ откроют в Подмосковье

В жилом комплексе «Пригород Лесное» в Подмосковье построили третью школу на 1,1 тысячи учеников. Министерство жилищной политики Московской области разрешило ввести здание в эксплуатацию, и уже в сентябре 2025 года школа примет первых учеников.

Площадь трехэтажного образовательного учреждения — 13,6 тысячи квадратных метров. Здесь оборудовали кабинеты для изучения иностранных языков, химии, биологии, информатики и труда. В школе также есть библиотека с медиатекой, спортзалы, актовый зал, столовая, медицинский кабинет и комнаты для продленного дня.

Территорию вокруг школы благоустроят: появятся газоны, деревья, спортивные площадки, футбольное поле, беговые дорожки, амфитеатр, игровые зоны и учебно-опытная зона с садом и экотропой.

Важно, что здание адаптировано для маломобильных людей — предусмотрены пандусы и удобные тротуары. К школе проложили удобные подъезды и пожарные проезды.

Напомним, в сентябре в Подмосковье откроется еще десять новых школ, в том числе в Домодедове, Балашихе, Одинцове, Мытищах, Пушкино, Истре, Красногорске и Лыткарине.