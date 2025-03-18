Еще 11 глубинных насосов заменили на водозаборных узлах в Истре

В Истре заменили 11 глубинных насосов на водозаборных узлах из-за уникального состава воды в Мячковско-Подольском горизонте. Водоносный слой, богатый природными элементами, требует особого внимания к эксплуатации оборудования.

Своевременное техническое обслуживание и замена оборудования — важная часть заботы о долговечности системы водоснабжения в Истре. Такая практика — стандарт для территорий с минерализованными водами, где инженерные решения адаптируют к природным условиям.

С начала 2025 года в Истре заменили 11 глубинных насосов на водозаборном узле № 4 в Дедовске и ВЗУ школы-интерната, на узле № 2 в селе Павловская Слобода, в Новинках, деревне Глебово-Избище, Алехнове, Якунине, в поселке Первомайский, Зыкове, в селе Новопетровское и на Сети водоснабжения Первомайский.

МУП «Истринская теплосеть» обслуживает 236 километров водопроводных сетей. Глубина скважин превышает 80 метров. Система способна качать порядка 160 кубометров воды в час. Важность бесперебойной работы оборудования крайне велика.