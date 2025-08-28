Еще 11 дворов Химок приведут в порядок в 2025 году

Коммунальщики продолжают приводить в порядок дворы Химок. Сейчас специалисты работают на улицах Дружбы, 9 Мая и Машинцева.

Комплексное благоустройство провели уже в 11 дворах, но на этом работы не останавливаются. Специалисты приступили к снятию изношенного асфальта и замене бордюров на улице 9 Мая во дворе домов № 8, 9 и 10. Помимо этого, на Машинцева и Дружбы они уже начали выравнивать дорогу песком и укладывать щебень. Следующий этап — укладка нового покрытия.

Ремонт проводят еще по девяти адресам: на улице Гаражной № 1, 3, 4, 5 и 8, 9 высаживают кустарники, на Дружбы у домов № 10, 12 и 14 фрезеруют асфальт.

Отметим, что всего в округе в этом году приведут в порядок 22 территории дворов во всех микрорайонах округа. Чтобы жители не испытывали неудобства, ремонт проводят поэтапно.