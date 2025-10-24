Еще 11 дворов благоустроили в Истре в этом году

В деревне Курсаково муниципального округа Истра благоустроили территории у домов № 12, № 16, № 17, № 29, № 30 и № 38. А за последние пять лет провели масштабную работу — восстановили 67 дворов.

Все эти территории давно не обновляли. Например, одними из сложнейших случаев в работе коммунальных служб стали дворы в деревне Курсаково. На этом месте дома 1970-х годов находятся далеко друг от друга, из-за чего сформировалось много разных проездов для машин. Также тут остались две старые детские площадки, которые нужно было заменить.

Коммунальные службы установили две новые детские зоны с современными качелями, балансирами и спортивными атрибутами площадью 100 и 200 квадратных метров. Площадки огородили, а вокруг установили лавочки.

На некоторых участках работники отремонтировали старые тротуары, а где-то положили новые. Акцент сделали на озеленении и вокруг посадили 300 кустов сирени. Также полностью заменили асфальт, отремонтировали старые участки и парковки. Это помогло решить проблему транспортной доступности во дворах.