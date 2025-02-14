Еще 11 домов культуры отремонтируют в Дмитрове

В Дмитровском округе предстоит обновление домов культуры. Еще 11 учреждений приведут в порядок и закупят оборудование.

Сфера культуры Дмитровского округа считается одной из самых ярких и динамично развивающихся в Московской области. Учреждения сохраняют традиции и применяют современные подходы и технику. Все это достигается благодаря высокому профессионализму сотрудников, таланту и энтузиазму детей и молодежи.

Для создания комфортных условий для коллектив и зрителей модернизируют и обновляют учреждения культуры, оснащают их современным оборудованием и улучшают современную инфраструктуру.

В 2025 году запланирован большой комплекс работ. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» обновят главный вход, входные группы и первый этаж. В Доме культуры «ДЗФС» отремонтируют санитарно-техническое помещение, а в клубе юных моряков имени Максима Сафонова — учебный класс. Обновят внутренние помещения и фасад в Центре культурного развития «Яхромский», а в Центре культурного развития «Синьковский» — первый этаж и кровлю. Внутренние помещения приведут в порядок в сельских домах культуры «Ермолино», «Покровский» и «Насадкинский». Зрительный зал отремонтируют в Доме культуры «Бунятинский», а сцену — в Доме культуры «Мельчевский». Частичный ремонт фасада пройдет в Доме культуры «Рогачево».

В администрации муниципалитета планируют закупку оборудования, что позволит расширить спектр услуг.

«Мы бережно относимся к сохранению культурных традиций, одновременно создавая и поддерживая новые тренды. Наши планы и проекты направлены на достижение важной цели — укрепление статуса Дмитровского округа как одного из ведущих культурных центров Подмосковья. Это наша общая задача, и мы уверенно движемся в этом направлении», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.