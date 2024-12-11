Еще 11 домов для переселенцев из аварийного жилья построят в Мытищах

Жилой комплекс «Отрадный» продолжают строить в Мытищах. Его возводят по проекту Комплексного развития территорий для обновления микрорайонов 36, 36А и 37. Новые квартиры там получат около 1,5 тысячи переселенцев из аварийных помещений.

В рамках проекта до конца 2028 года в Мытищах снесут и расселят 31 жилой дом. Это постройки 50-60-х годов прошлого века. Вместо них возведут 11 монолитных многоэтажных корпусов. Рядом с ними проведут благоустройство, обустроят детские площадки и парковки.

«Новое жилье получат порядка 1500 человек. Запроектировано строительство 11 новых корпусов. Сейчас введено в эксплуатацию уже семь» — рассказала начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда администрации Мытищ Ирина Кочурова.

В рамках проекта также реконструируют два детских сада, отремонтируют школу № 3 и лицей № 2, а также создадут двухуровневый паркинг.