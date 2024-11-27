Еще 11 автоматизированных моек установили в «Мострансавто»

На 11 производственных базах «Мострансавто» появились новые автоматизированные мойки. Струйно-щеточные комплексы установили в Балашихе, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном, Ивантеевке, Истре, Лыткарине, Рузе, Сергиевом Посаде и Ступине. Из них семь являются проездными, а четыре — портальными, сообщили в Минтрансе региона.

Сейчас такие комплексы работают уже на 25 базах предприятия, а до конца года планируется установить их еще в 15 подразделениях. Проездные мойки обеспечивают автоматическую очистку транспорта без остановки, что позволяет обслуживать до одного автобуса малого класса в минуту и до пяти минут на автобус большого класса. Портальные мойки перемещаются по рельсам вдоль неподвижного транспорта, обслуживая от трех до восьми автобусов в час в зависимости от программы.

Новые установки экономят время и обеспечивают бесперебойную работу. Комплексы российского производства помогут сократить затраты на обслуживание благодаря доступности комплектующих.