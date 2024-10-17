Еще 109 земельных тендеров прошло в Подмосковье на прошлой неделе
Комитет по конкурентной политике Московской области провел 109 аукционов по земельно-имущественным торгам на прошлой неделе. Всего в тендерах приняли участие 322 претендента.
Как пояснили в ведомстве, на один лот претендовали четыре человека.
Узнать об объектах, выставленных на торги в Московской области можно на региональном Едином сайте ЕАСУЗ.
Кроме того, в telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов, а также подробная инструкция, как подать заявку для участия в аукционах.
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