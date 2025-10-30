Еще 106 тысяч тонн урожая овощей собрали в Подмосковье с начала сезона

Подмосковье занимает второе место в России по выращиванию овощей. Только с начала этого года аграрии собрали более 106 тысяч тонн урожая.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, тепличные комплексы Подмосковье обеспечивают жителей свежими овощами круглый год. Всего в области 12 крупных предприятий, которые занимают более 221 гектара. Это современные автоматизированные производства, где работают передовые технологии полива, контроля микроклимата и освещения. Кроме того, в Подмосковье работают распределительные центры для сортировки и отправки продукции в магазины.

Одно из ведущих предприятий — «ТК Подмосковье» из Воскресенска. Там выращивают томаты и листовой салат. Огурцы и помидоры также производит «Луховицкие овощи», а в Кашире «Агрокультура Групп» также занимается баклажанами.

В министерстве напомнили, что в этом году на выставке «Золотая осень» подписали соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса компании «Иванисово» в Электростали. В проект инвестируют около девяти миллиардов рублей.

В этом году аграрии региона уже собрали более 106 тысяч тонн урожая овощей закрытого грунта. Среди них — более 74 тысяч тонн огурцов, 29 тысяч тонн томатов и около 1,9 тысячи тонн других культур.