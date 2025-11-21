Еще 10,6 млн электронных рецептов на льготные препараты оформили в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить рецепты на льготные лекарства в электронном виде. С начала года при помощи телемедицинских консультаций оформили более 10,6 миллиона таких бумаг.

Как рассказали в областном Минздраве, для получения лекарства по электронному рецепту необходимо назвать фармацевту свои данные.

«Важно, что продлить электронный рецепт можно в ходе телемедицинской консультации, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Всего с начала этого года в регионе было оформлено более 10,6 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

О необходимости продлить рецепт пациентам напоминает голосовой помощник Светлана. Она также предлагает записаться на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Получить лекарства по льготному рецепту можно в аптеках сети «Мособлмедсервис».