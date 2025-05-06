Еще 105 тысяч заявок на государственные услуги по земле подали в Подмосковье

Жители Подмосковья воспользовались земельно-имущественными онлайн-услугами 105 тысяч раз с начала года. Это на 10 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.
Всего с начала года жители отправили более 105 тысяч обращений, рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Лидером по популярности стала услуга по перераспределению земельных участков — 22 877 обращений. На втором месте предварительное согласование предоставления участков с показателем 21 490 заявок, а на третьем — оформление земли в аренду или собственность без торгов.
Все услуги доступны на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Для удобства пользователей 7 мая в 13:00 министерство проведет вебинары, где специалисты разберут типовые ошибки при подаче документов и расскажут о причинах отказов.
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