Еще 100 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

Еще 112 жителей девяти округов Подмосковья переехали из аварийного жилья на прошлой неделе. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Обладателями новых квартир стали жители 66 жилих помещений общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров в Бронницах, Королеве, Чехов, Лыткарине, Шаховской, а также Дмитровском, Богородском, Волоколамском и Орехово-Зуевском округах.

«Еще из роддома меня принесли именно в эти стены, а теперь настает новый этап жизни. У нас будет квартира с ремонтом в новостройке. После многочисленных переездов по съемным квартирам — это настоящее счастье», — рассказала Татьяна Брагина, получившая новое жилье.

Жителям предоставили квартиры в новых зданиях, выплатили выкупную стоимость, вручили сертификаты или приобрели квартиры на вторичном рынке.

Собственники и арендаторы аварийных помещений могут до 15 октября сообщить о желании получить сертификат. Для этого необходимо письменно уведомить администрацию округа, после чего можно начинать поиск нового жилья.

Квартира должна располагаться в новостройке или в строящемся здании со сроком сдачи в следующем году. До момента переезда на новую жилплощадь семья должна проживать по прежнему адресу.