Еще 100 водителей мусоровозов Подмосковья повысили квалификационный класс

С начала года 111 водителей подмосковной компании-перевозчика твердых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» успешно повысили квалификацию. В мае в этом список вошли еще девять сотрудников в Химках, а также восемь водителей, работающих в обособленном подразделении в Домодедове.

Все перечисленные специалисты получили второй или первый профессиональный класс.

Чтобы претендовать на повышение, водитель должен непрерывно проработать в компании не менее одного года. Классы присваивают последовательно — перепрыгнуть с третьего сразу на первый невозможно.

Кроме того, в течение последнего года учитывают отсутствие дисциплинарных взысканий и дорожно-транспортных происшествий по вине сотрудника. Для перехода с третьего класса на второй допустимо иметь не более десяти штрафов за год, а для перехода со второго на первый — не более пяти.

От водителей первого класса также требуется универсальность, то есть опыт работы на нескольких видах спецтехники, и положительная характеристика от руководителя.

Финансовое стимулирование играет важную роль: водители, перешедшие на второй класс, будут получать надбавку в размере 20% от оклада, а обладатели первого класса — 40%.

Компания уделяет значительное внимание привлечению кадров в отрасль обращения с отходами. Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, для системного решения этого вопроса совместно с муниципалитетами организовали ежедневный мониторинг ситуации и анализ потребности в специалистах в реальном времени.

Всех сотрудников стараются обеспечить социальной поддержкой и возможностями для профессионального обучения. В настоящее время «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов в трех кластерах — Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском.