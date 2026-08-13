Еще 100 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья

Жители отдаленных населенных пунктов Подмосковья могут проконсультироваться с врачами поликлиник, в том числе узкими специалистами, не выезжая за пределы своего поселения. Телемедицинская связь доступна в фельдшерско-акушерских пунктах региона.

Она позволяет получить помощь тем, кто живет далеко от медицинских учреждений, сэкономив время.

«Кроме того, этот формат позволяет фельдшеру в ФАПе оперативно советоваться со специалистами медицинских организаций более высокого уровня и узкопрофильными специалистами. С начала года в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области проведено почти 100 тысяч телемедицинских консультаций», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дистанционно пациенты могут получить расшифровку результатов анализов и обследований, обсудить итоги диспансеризации, скорректировать лечение, продлить рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный лист.

Запись доступна в приложении «Добродел: Телемедицина», через чат-бот Денис в мессенджере «Макс» и на региональном портале «Здоровье».