Еще 100 трансформаторных подстанций построили в Подмосковье с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» построили 100 трансформаторных подстанций с начала года. Развитие электросетевого комплекса в регионе идет в рамках инвестиционной программы.

Как рассказали в Министерстве энергетики Подмосковья, специалисты реконструировали 178 подстанций с января.

Также сотрудники «Мособлэнерго» и подрядных организаций построили и реконструировали 222,7 километров ЛЭП, в том числе 84,1 километров воздушных и 138,6 километров кабельных линий 0,4-10 киловольт.

«Всего в 2024 году „Мособлэнерго“ в рамках инвестиционной программы планирует построить и реконструировать на территории Московской области 301,21 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 мегавольт-ампер трансформаторной мощности», — добавили в ведомстве.

В Министерстве отметили, что благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей не только повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, но также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.