Еще 100 щитов с правилами безопасности установили на ж/д станциях в Подмосковье

С начала года на железнодорожных станциях и пешеходных переходах Подмосковья поставили более 100 информационных щитов. Также специалисты развесили плакаты с правилами безопасности для снижения числа смертности на путях.

«Установка информационных щитов помогает напоминать нашим жителям о правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев. Всего с начала года на железной дороге Подмосковья погибли более 130 человек, 68 из которых — на станциях и переходах», — рассказали в подмосковном Минтрансе.

На конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительные полосы при ожидании состава и переходить пути в положенных местах на разрешающий сигнал светофора.

В ведомстве уточнили, что в регионе действует комплекс мер по снижению смертности на железной дороге: специалисты строят пешеходные переходы, устанавливают камеры и ограждения, а также проводят рейды и дежурства.