Еще 100 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье

Еще 100 проектов импортозамещения начали реализовывать в Подмосковье в этом году. Объем инвестиций в них превысил 41 миллиард рублей.

Как рассказали в региональном Мининвесте, среди ключевых проектов — производство электрических и оптических кабельных сборок компанией «ОКБ КП» в Мытищах, а также выпуск композитных полых изоляторов предприятием «Изолятор-ПИК» в Шаховской.

«За счет открытия новых предприятий в регионе будет создано 4,2 тысячи рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что всего с 2022 года в регионе подготовили 418 проектов в области импортозамещения, из них 165 уже реализовали.