Еще 100 подъездов отремонтировали в Пушкино в этом году

Глава городского округ Пушкинский Максим Красноцветов обсудил подготовку к отопительному сезону с ресурсоснабжающими организациями. Он поручил усилить контроль за работами в межрайонном Щелковском водоканале и отметил, что в этом году 100 подъездов отремонтировали раньше срока.

Глава округа Максим Красноцветов обсудил все вопросы на еженедельном оперативном совещании.

«Курируем работу ООО „Газпром теплоэнерго МО“ — на территории округа Пушкинский в реализации 27 объектов. По ряду проектов увеличены сроки завершения работ. Вопросы на контроле. Хочу заверить, что рисков по старту отопительного сезона нет. В соответствии с погодными условиями тепловой ресурс поэтапно будет подан на все социальные объекты и многоквартирные дома», — отметил Максим Красноцветов.

Глава муниципалитета поручил ответственным лицам усилить контроль за работами в «Межрайонном Щелковском Водоканале», а также принял решение провести выездное совещание, чтобы оценить технические возможности, силы и средства.

Он также рассказал о том, что в этом году досрочно выполнили план по ремонту мест общего пользования в жилых домах — отремонтировали 100 подъездов.

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