Еще 100 пешеходных переходов оснастили проекционной подсветкой в Подмосковье

В Московской области установили проекционную подсветку на 100 пешеходных переходах для повышения безопасности и снижения аварийности. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой — разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в тёмное время суток или при плохих погодных условиях», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, наибольший объем работ провели в Люберцах, Пушкино, Котельниках, Красногорске и Долгопрудном. Особое внимание уделили переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений.

В городском округе Люберцы оборудовали девять таких переходов, в Красногорске и Котельниках — шесть, в Долгопрудном — пять.

С 2019 года в регионе на пешеходных переходах устанавливают проекционную подсветку и внедряют «умные переходы» в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

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