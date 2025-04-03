Еще 100 новобранцев из Шатуры призовут в ряды ВС РФ в рамках весенней кампании

В Шатуре проходит весенний призыв на военную службу. В его рамках призовут около 100 молодых людей.

Весенняя кампания продлится до 15 июля. Сейчас молодые люди проходят медицинскую комиссию по средам, четвергам и пятницам. Специалисты определят их годность к службе после необходимых обследований.

«Наша основная задача, чтобы ребята прошли всех врачей и специалистов. Если молодые люди имеют определенные заболевания, то мы не имеем права их призвать на службу в ряды вооруженных сил РФ», — рассказал военный комиссар в Шатуре и Егорьевске Московской области Олег Левченко.

Призывники из Шатуры будут служить один год в воинских частях Подмосковья и близлежащих регионов. Срочников отправлять в зону специальной военной операции не намерены.

«Повестка мне пришла два месяца назад. Уклоняться даже и мыслей не было. Есть желание защищать Родину. Также готов обучиться владению оружием, дисциплине. С той ситуацией, которая сейчас у нас в стране, лучше отслужить», — поделился призывник Сергей Хамзин.

Молодые люди вправе выбрать альтернативную гражданскую службу, но тогда срок прохождения увеличится от 18 до 21 месяца. Данная форма исполнения воинской обязанности предназначена для тех, кто по религиозным и иным убеждениям не может взять в руки оружие.