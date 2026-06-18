Еще 100 медиков Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку

В Подмосковье работает комплекс мер поддержки медиков. Среди них — бюджетная ипотека. Только с начала этого года сертификаты по этой программе получили 100 специалистов.

Как рассказали в региональном Минздраве, программа дает возможность получить выплату на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья. Размер поддержки составляет 40% от расчетной стоимости недвижимости.

«Для нас важно поддерживать медицинских работников, в том числе помогать с решением жилищного вопроса. В Подмосковье уже действует целая система поддержки: это и выплаты, и социальная, и бюджетная ипотека», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о получении социальной ипотеки можно по ссылке. На «Госуслугах» также работает сервис по подаче онлайн-заявки.