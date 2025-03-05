Еще 100 кубометров старых автопокрышек утилизировали в Истре с начала года

С начала 2025 года коммунальные службы собрали 100 кубометров старых автопокрышек по всему муниципальному округу Истра. Эта тема обостряется в период межсезонья.

Только за последнюю неделю февраля объем подбора таких отходов превысил 12 кубометров по всему округу.

Из старых шин делают резиновую крошку, ее используют для изготовления покрытий для крыш, дорог, детских площадок, напольных ковриков и даже подошв для обуви, из технического углерода производят красители на резиновой основе, различные влагозащитные изделия, уплотнители и битумные мастики, жидкое синтетическое топливо. Поэтому, если утилизировать шины правильно, то они могут получить новую жизнь, однако не все жители следуют этом правилу.

В Истре для бесплатного сбора открыт 21 пункт приема шин. Они находятся в городе Истра, поселке Снегири, селах Павловская Слобода, Лучинское, Рождественно, Онуфриево, деревнях Новодарьино, Котово, Кашино, Бужарово, Покровское, поселках Глебовский, Гидроузел, Ивановское и Первомайский.