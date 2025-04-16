Еще 100 контейнерных площадок обновили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья
Фото: Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья/Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжается второй этап обновления системы сбора мусора — уже модернизировали около 100 контейнерных площадок. Главная цель — сделать объекты больше, чтобы на них помещалось нужное количество баков и бункеров, а также избежать переполнения.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего таких площадок появится в Подольске, Истре, Красногорске, Чехове, Ленинском округе, Рузе, Домодедове, Одинцове, Солнечногорске и Коломне. Новые площадки делают удобными для жителей — с легким доступом и защитой от дождя и снега.

Работы проходят в несколько этапов: сначала заливают прочный фундамент, затем устанавливают металлический каркас, обшивают его профлистом и переработанным пластиком. На обновленные площадки ставят камеры системы «Безопасный регион». Такие конструкции делают во всех муниципалитетах Московской области. Большинство из них оснащают отдельными отсеками для крупногабаритного мусора.

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