Еще 100 километров полос для защиты от лесных пожаров проложили в Дмитрове

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Сотрудники «Центрлесхоза» проложили более 100 километров новых минерализованных полос на территории Дмитровского лесничества. Это поможет защитить территорию от лесных пожаров.

Полосы проложили в Вербилковском, Гришинском, Марфинском, Ольговском, Раменском, Тимоновском, Тишковском и Учинском участковых лесничествах.

Минерализованная полоса играет важную роль в профилактике лесных пожаров, помогая предотвратить распространение огня и обеспечить безопасность окружающих территорий. Как правило, ее делают вблизи населенных пунктов, вдоль дорог и в наиболее пожароопасных местах.

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