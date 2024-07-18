Еще 100 километров полос для защиты от лесных пожаров проложили в Дмитрове
Сотрудники «Центрлесхоза» проложили более 100 километров новых минерализованных полос на территории Дмитровского лесничества. Это поможет защитить территорию от лесных пожаров.
Полосы проложили в Вербилковском, Гришинском, Марфинском, Ольговском, Раменском, Тимоновском, Тишковском и Учинском участковых лесничествах.
Минерализованная полоса играет важную роль в профилактике лесных пожаров, помогая предотвратить распространение огня и обеспечить безопасность окружающих территорий. Как правило, ее делают вблизи населенных пунктов, вдоль дорог и в наиболее пожароопасных местах.
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