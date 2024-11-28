Еще 100 камер видеонаблюдения установили в Солнечногорске

Камеры системы «Безопасный регион» продолжают устанавливать в Солнечногорске. Специалисты подключили 100 камер подъездного видеонаблюдения. До конца года установят 23 камеры на контейнерных площадках.

Работу подрядчиков оценил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков. Основная цель установки камер видеонаблюдения — обеспечить безопасность граждан, защитить их имущество и способствовать раскрытию преступлений и хулиганских действий.

«С помощью камер „Безопасный регион“ в 2024 году удалось раскрыть более 60 преступлений различных категорий, а также зафиксировать свыше 40 случаев несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках», — отметил Максим Барков.

На сегодняшний день в городском округе функционирует более 1800 камер, охватывающих как общественные, так и социальные объекты, включая детские сады, школы, игровые площадки, торговые точки и контейнерные площадки.

В 2025 году планируется установка более 200 камер для подъездного наблюдения и 25 камер на контейнерных площадках. Работа в этом направлении осуществляется в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и на основе обращений жителей.

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