Еще 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье

В Подмосковье провели 119 аукционов по земельно-имущественным торгам с 10 по 14 февраля. Комитет по конкурентной политике региона сообщил, что в мероприятиях приняли участие 454 кандидата.

Среднее количество претендентов на один лот составило 3,8 человека.

Участок для жизни или помещение для бизнеса можно подобрать на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Кроме того, список актуальных лотов регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.