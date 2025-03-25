Еще 100 элементов снижения скорости установят на дорогах Подмосковья за год

Сотрудники дорожных служб начали устанавливать искусственные неровности на региональных дорогах Подмосковья. Эти элементы играют важную роль в безопасности дорожного движения.
Специалисты «Мосавтодора» установили уже 14 искусственных неровностей на восьми участках дорог в Серпухове и Талдомском округе.
«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Всего в этом году в регионе установят 100 искусственных неровностей. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
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