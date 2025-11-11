Еще 100 дорог до сел и деревень отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

Во время ремонтного сезона специалисты Мосавтодора обновили покрытие более 100 участков региональных дорог, ведущих к малым населенным пунктам. Работы организовали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Помимо замены покрытия на участках нанесли разметку и укрепили обочины. Это значительно повысило транспортную доступность малых населенных пунктов, а также сделало передвижение жителей и гостей Подмосковья более комфортным и безопасным», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самым протяженным стал участок на дороге «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка». Здесь на трех участках обновили более 17 километров дорожного полотна, а на некоторых участках нанесли желтую осевую разметку, чтобы повысить безопасность и предотвратить выезды на встречную полосу.

Кроме того, в Лотошине заменили 30 километров асфальта на шести участках региональных дорог, в том числе в деревнях Стрешневы Горы, Максимово, Клусово, Гаврилово, Котляково, Званово, Введенское, Афанасово и Софийское. В Егорьевске новое покрытие появилось в деревне Михали и на подъезде к деревне Верейке, а жители поселка Новый теперь могут комфортно добираться до Егорьевского шоссе.

В Можайском округе отремонтировали дорогу на улице Урицкого в поселке Уваровка и участок Можайского шоссе между деревнями Горки и Татариново, которым ежедневно пользуются более семи тысяч автомобилистов. В ведомстве напомнили, что ремонт региональных дорог завершился в октябре. Специалисты Мосавтодора обновили около 840 километров покрытия на 319 участках.