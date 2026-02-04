Еще 100 человек прошли бесплатный онкоскрининг в больнице в Одинцове

В Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской больницы в среду, 4 февраля, прошел день открытых дверей, который приурочили к Всемирному дню борьбы против рака. Все желающие могли бесплатно проверить здоровье и пройти обследования.

Онкоскрининг был направлен на ранее выявление новообразований.

«Помимо этого, пациентов консультировали ведущие специалисты МНИОИ имени П. А. Герцена: гинеколог, маммолог, уролог, колопроктолог, врач УЗИ. Всего диагностику онкозаболеваний прошли более 100 человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа обследований включала самые распространенные виды диагностики. Участникам осматривали кожу на наличие подозрительных новообразований, делали рентген органов грудной клетки, а также проводили анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить проблемы с кишечником на ранней стадии.

Женщинам предлагали пройти маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез, а мужчины могли сдать ПСА-тест, позволяющий оценить риск развития рака предстательной железы.

В рамках дня открытых дверей в больнице также прошла обучающая программа для медицинских работников. В ней приняли участие специалисты МНИОИ имени П. А. Герцена и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Подробную информацию о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на официальном сайте.