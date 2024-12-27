Еще 100 автобусов вывели на маршруты «Мострансавто» в 40 округах Подмосковья

Еще 100 современных автобусов ЛиАЗ вывели на маршруты «Мострансавто». Они будут работать в Балашихе, Богородском округе, Дзержинском, Долгопрудном, Истре и других муниципалитетах.

Новые автобусы уже работают на маршрутах в 40 городских округах Подмосковья. Автопарк компании пополнится еще 100 машинами в ближайшее время. Сейчас они находятся на регистрации в ГАИ.

Значительную часть новых автобусов направили на маршруты с наибольшим пассажиропотоком.

«Обновление автопарка — одна из приоритетных задач. Новые автобусы улучшают транспортную доступность, повышают уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также способствуют дальнейшему развитию. Работа по обновлению продолжается», — сообщили в «Мострансавто».

Автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением и USB-розетками. В них также есть места для инвалидных колясок и система книлинг, которая снижает высоту посадки, наклоняя корпус машины в сторону остановки.

В салонах установлены валидаторы, оплатить проезд можно при помощи банковских, транспортных и социальных карт.