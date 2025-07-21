Еще 10 жителей Подмосковья получили призы за оплату ЖКУ в офисах расчетного центра

Единый расчетный центр Подмосковья определил 10 победителей июньского этапа акции «Терминал удачи». В розыгрыше участвовали клиенты, которые оплатили коммунальные услуги через POS-терминал в офисе с использованием системы быстрых платежей.

Счастливыми стали следующие номера лицевых счетов: 33713494, 89120019, 85009147, 33653947, 33496863, 33495106, 20031238, 33348157, 10111511, 89579588.

Акция продлится до конца лета. Каждый из десяти победителей получит денежный приз в размере 3 999 рублей, который будет автоматически зачислен на их лицевой счет. Средства можно использовать для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Со списком офисов-участников и детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте центра.