Еще 10 жителей Подмосковья получили призы за оплату ЖКУ через терминалы

В Подмосковье завершилась акция Единого расчетного центра «Терминал удачи». Еще десять абонентов стали победителями и получили по 3 999 рублей.

Розыгрыш провели среди клиентов, которые в августе оплатили коммунальные услуги через POS-терминал с использованием системы быстрых платежей в офисах центра

Хотя акция уже завершилась, жители региона по-прежнему могут перечислять средства без комиссии. Для этого доступны разные варианты: личный кабинет и кнопка моментальной оплаты на сайте, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», электронные квитанции, приходящие на почту, а также клиентские офисы.

Оплату можно произвести через банковские отделения, терминалы и мобильные сервисы кредитных организаций.

Призы получили клиенты со следующими номерами лицевых счетов: 39929066, 81844865, 33655947, 91181138, 33300311, 42004402, 33278009, 82025765, 88715055, 81202985.