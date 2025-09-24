Еще 10 жилищных сертификатов вручили в Домодедове

Выдача жилищных сертификатов продолжается в городском округе. Жители Домодедова получили еще 10 документов, которые дают им возможность переехать в новые квартиры.

Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала, что многие переселенцы из аварийного фонда намерены приобрести жилье в Домодедове. «Здорово, что здесь у нас присутствуют детки, которые останутся вместе с нами, будут и в школы наши ходить, и потом придут работать к нам», — отметила руководитель муниципалитета.

В этом году благодаря расширению программы переселения из аварийного жилья сертификаты могут получить и семьи, проживающие по договору социального найма. Заявления принимаются в администрации округа до 1 октября. Переселенцы могут выбрать не только новостройки, но и вторичное жилье.

Заместитель главы Домодедова Любовь Енбекова напомнила, что благодаря поручениям президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева была поставлена задача вытащить людей из трущоб. На сегодняшний день аварийными признаны 13 многоквартирных домов округа, общая площадь которых составляет 4626 квадратных метров. В аварийном фонде проживают 281 человек.