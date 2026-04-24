Еще 10 врачей пополнили с начала года штат Солнечногорской больницы

С начала 2026 года в Солнечногорскую больницу пришли работать 10 врачей, включая участковых педиатров и терапевтов, дерматовенеролога, нейрохирурга, инфекциониста, оториноларинголога и психиатра подросткового участкового. На текущий момент укомплектованность кадрами в медицинских учреждениях городского округа достигла 96%.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для врачей предусмотрены различные меры поддержки. Среди них — компенсационные выплаты за аренду жилья, участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», а также предоставление земельных участков для строительства домов.

«В настоящее время в Солнечногорске 182 медика получают ежемесячную выплату на аренду жилья, 42 специалистам предоставили земельные участки под строительство домов, компенсации за аренду жилья и проезда до места работа получают 12 сотрудников, а в решении жилищных вопросов помогают госпрограммы „Земский фельдшер“ и „Социальная ипотека“», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В медицинских учреждениях Солнечногорска все еще требуются участковые терапевты и педиатры, оториноларинголог, невролог и врачи функциональной диагностики. За подробностями о трудоустройстве можно обращаться в отдел кадров Солнечногорской больницы по будням с 08:30 до 17:30 по телефону: 8–495–994−15–51. Полный список вакансий доступен на сайте.