Еще 10 учителей начнут работать в школах Лыткарина 1 сентября

В Лыткарине реализуют комплексную программу по привлечению педагогических кадров, включающую систему выплат, компенсаций и возможность оформления социальной ипотеки. С 1 сентября к работе в местных школах приступят более 10 новых преподавателей.

Педагогам, которые впервые трудоустраиваются в образовательные учреждения Лыткарина, предоставляют единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация транспортных расходов и дополнительные начисления за особые условия труда и профессиональные достижения.

Партия «Единая Россия» реализует проект «Новая школа», который направлен на защиту прав педагогов и их поддержку.

«Отдельным категориям учителей-предметников, не имеющим в собственности у себя или членов семьи жилья в Московской области, выплачивается ежемесячная компенсация за аренду в размере 25 тысяч рублей. Также учителя могут воспользоваться программой социальной ипотеки, при которой государство вносит 50% первоначального взноса, а педагог в течение последующих 10 лет ежемесячно получает компенсацию выплат по ипотечному кредиту», — пояснила муниципальный депутат Ольга Фесенко.

В округе активно развивают систему целевой подготовки педагогических кадров. Так, выпускница гимназии № 4 Александра Голованова, вернется в родную школу в качестве учителя русского языка и литературы.

«Я проучилась здесь 11 лет, и мне очень нравится атмосфера школы, коллектив учителей и директор», — поделилась она.

В предстоящем учебном году общеобразовательные учреждения Лыткарина примут 6756 учащихся, включая 626 первоклассников. В дошкольные отделения пойдут 2483 ребенка. В образовательном процессе будут участвовать 553 педагога.

В рамках Народной программы «Единой России» учебных заведениях округа запланировано обновление кровли, входных групп, спортивных и музыкальных залов, а также пищеблоков.

Общий объем финансирования работ на 13 объектах превысил 44 миллиона рублей.