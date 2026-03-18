Еще 10 тысячам жителей Москвы и Подмосковья выплатили пенсионные накопления

С начала года Социальный фонд России принял решение о назначении пенсионных накоплений 9,6 тысячи жителей Москвы и Подмосковья. Речь идет о средствах, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования и переданных в управление государству.

Желающие могут оформить единовременную выплату, когда вся сумма перечисляется сразу, либо получать ее частями — в виде срочной или накопительной пенсии.

Обратиться за назначением накоплений можно досрочно. Для женщин такой возраст наступает в 55 лет, для мужчин — в 60 лет. Обязательным условием является наличие необходимого страхового стажа (не менее 15 лет) и индивидуальных пенсионных коэффициентов (не менее 30).

Право также распространяется на жителей, выходящих на пенсию досрочно по выслуге лет или социальным основаниям — например, на педагогов, медицинских работников, многодетных матерей.

Накопления формировались у различных категорий застрахованных лиц. В первую очередь это люди 1967 года рождения и моложе, работавшие в период с 2002 по 2014 год. Также в группу входят участники программы государственного софинансирования пенсий и те, кто направил средства материнского капитала на формирование будущей пенсии.

Узнать точную сумму накоплений можно, заказав выписку из лицевого счета. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также при личном визите в любую клиентскую службу Социального фонда или МФЦ.

Если средства находятся в ведении фонда, там же можно подать заявление об их назначении. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Уведомления о размере пенсионных накоплений раз в три года направляют в личный кабинет на сайте госуслуг женщинам, начиная с 40 лет, а мужчинам – с 45 лет.

Получить дополнительную информацию или консультацию можно по бесплатному номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01.

