Еще 10 тысяч жителей Подмосковья оформили компенсацию за детский сад

Жители Подмосковья могут онлайн оформить компенсацию за детский сад. С начала года госуслугой воспользовались более 10 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты» — «Выплата компенсации части родительской платы». Подать заявку может один из родителей или законных представителей ребенка.

Компенсация доступна в соответствии с критериями нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие.

Подать заявку нужно только один раз, затем выплата продлевается автоматически.