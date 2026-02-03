Еще 10 тысяч заявок на статус нуждающихся в соцобслуживании подали в Подмосковье

В январе жители Подмосковья активно обращались за социальной поддержкой через интернет. Только за первый месяц года на сайте государственных услуг оформили свыше 10 тысяч заявлений на подтверждение статуса нуждающихся в социальном обслуживании.

Такой статус получают люди, которым сложно справляться с повседневной жизнью без помощи. Речь идет, в частности, о тех, кто из-за болезни или возраста не может сам себя обслуживать или свободно передвигаться.

Также его оформляют родители детей, у которых есть трудности с социальной адаптацией. В этот список входят и люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации: без работы, стабильного дохода или постоянного места жительства.

Подать заявление можно онлайн через сервис «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» в разделе «Поддержка» — «Доступная среда».

Для начала нужно войти на сайт с помощью ЕСИА, затем заполнить электронную форму и приложить документы. В заявлении сразу указывают, в каком формате человеку нужна помощь: дома или в стационаре.

Ответ поступит в личный кабинет заявителя на портале в течение пяти рабочих дней.